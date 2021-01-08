Великобритания одобрила применение вакцины американской компании Moderna на территории страны. Это уже третий одобренный препарат от коронавируса в стране.

Великобритания заказала дополнительные 10 миллионов доз этой вакцины. Поэтому общий заказ увеличилось до 17 миллионов. Об этом сообщает издание ВВС.

Читайте также Скандал с вакцинацией от COVID-19: в Польше уволили двух должностных лиц

Поставки вакцины Moderna станут доступными только весной. Это третья вакцина, одобренная в Великобритании. Ранее разрешение получили Pfizer/BioNTech и AstraZeneca.

Заметим, что вакцина Pfizer/BioNTech требует температуры, близкой к -75°C – это значительно усложняет транспортную логистику. Вакцину AstraZeneca легче хранить и распространять – ее можно хранить при нормальной температуре холодильника.

Американская компания Moderna заявила, что их вакцина от коронавируса эффективна на 95%. Это подтвердили клинические испытания вакцины с участием 30 тысяч добровольцев. Вакцинироваться препаратом Moderna, как и большинством аналогичных, нужно дважды.

Отметим, что вакцина Pfizer показала эффективность против мутировавшего штамма коронавируса. Так, антитела от людей, которые получили вакцину Pfizer-BioNTech от COVID-19, эффективно нейтрализуют новый штамм коронавируса.



Новый штам COVID-19: что стоит знать / Инфографика 24 канала