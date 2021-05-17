Паспорт вакцинации против коронавируса официально ввели в Великобритании 17 мая.

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С 17 мая люди в Англии, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19, могут продемонстрировать свой статус вакцинации для международных поездок,

– сообщили NHS.

Паспорт вакцинации предоставляется в специальном приложении на телефоне. Поэтому можно записаться к врачу или получить рецепт.

"Люди могут подтвердить свой статус вакцинации в приложении NHS", – добавили в источнике.

Кроме того, при необходимости можно получить бумажную версию паспорта вакцинации. Для этого надо оставить заявку по местному телефону 119.

Депутаты и поборники права на конфиденциальность высказывали опасения, что любая такая система может быть дискриминационной и нарушать права человека.

Ослабление карантина в Британии: что известно

В Англии, Уэльсе и большей части Шотландии 17 мая ослабили карантинные ограничения, которые ввели из-за распространения коронавируса.

Гражданам разрешили собираться в закрытых помещениях в количестве двух – шести семей, посещать пабы и рестораны, кинотеатры, музеи, а также путешествовать.



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