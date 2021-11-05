Вена усиливает карантин: невакцинированным запрещено посещать рестораны

В Вене очередной раз ужесточают карантинные меры, чтобы замедлить темпы распространения COVID-19. Теперь власти запретили невакцинированным посещать рестораны и парикмахерские.

В Вене действует правило 2G, которое предусматривает, что для посещения заведений нужен сертификат вакцинации или справка о выздоровлении от COVID-19. В то же время отрицательный тест не подходит – правило внедрят в нескольких сферах бизнеса.

Внимание Европа в эпицентре пандемии, показатели приблизились к максимальным: тревожное заявление ВОЗ

Кого коснутся ограничения

Ограничение касается всех гастрономических заведений: ресторанов, кафе и баров.

Также в список включили сферу услуги, в частности, салоны красоты, парикмахерские и массажные салоны.

Невакцинированным запретили посещать мероприятия, где будет более 25 человек.

Как долго продлятся ограничения неизвестно

Фактически эти изменения правил поставили Вену на четвертый уровень национального пятиэтапного плана борьбы с COVID-19.

Мэр Микаэль Людвиг сказал, что они вступят в силу "в конце следующей недели". В то же время конечной даты не указал.

Около 64% жителей Вены полностью вакцинированы.

В конце октября в Австрии впервые за 2021 год выявили более 5 тысяч случаев коронавируса за сутки. Всего в Австрии официально сообщили о более 856 тысячах случаев инфицирования коронавирусом. Летальными в стране являются около 290 тысячи случаев.

К слову, вчера в ВОЗ сообщили, что заболеваемость COVID-19 в европейских странах снова приблизилась к рекордным показателям. Таким образом Европа вновь стала эпицентром пандемии коронавируса.