По мнению Каслера, четвертую прививку будут делать не через 4 месяца после второй вакцинации. После третьей прививки должно пройти не менее 4 – 5 месяцев.

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Заметим, что 3 дозу вакцины против коронавируса венграм начали делать 1 августа 2021 года. Она должна быть введена как минимум через 4 месяца после второй прививки, если врачи не посоветуют иначе.

В стране началась 5 волна пандемии

По словам министра Миклоша Каслера, в Венгрии началась пятая волна пандемии коронавируса. Если не будет новой мутации и значительного увеличения количества инфекций, пиковое число ежедневных инфекций может достичь 13 тысяч и 8 – 9 тысяч госпитализаций.

Обратите внимание: в ЕС заявили, что регулярные бустерные дозы вакцины против COVID-19 могут ослабить иммунную систему. Поэтому их рекомендуют делать с большими интервалами.

Повторная вакцинация по второму кругу в мире: что известно

В этом месяце Израиль стал первой страной, которая начала вводить четвертую бустерную дозу вакцины людям в возрасте от 60 лет.

Вместо этого Великобритания заявила, что бустеры обеспечивают хороший уровень защиты, но на данный момент нет необходимости во второй ревакцинации.

В Европейском агентстве по лекарственным средствам советуют странам оставлять больше времени между бустерными программами и привязывать их к началу холодного сезона в каждом полушарии. Похожая стратегия действует во время вакцинации против гриппа.