Впервые в мире Венгрия планирует ввести СOVID-паспорт. В нем будет отражена вся информация о вакцинации человека от коронавируса, а также о результатах тестирований. Кроме того, без паспорта не будут пускать в общественные места.

Как будет выглядеть паспорт

Всю информацию отобразят в мобильных приложениях. Об этом сообщает Daily News Hungary.

Кстати Первая среди стран ЕС: Венгрия начала вакцинацию от COVID-19

Вместе с тем храниться информация будет в Электронной базе здравоохранения. В общем паспорт будет состоять из 2 частей:

Собственно, паспорт.

Приложение, где будут указаны данные о прививках и тестах.

Без паспорта не будут пускать в общественные места

Так, без паспорта не будут пускать в общественные места. Фактически невозможно будет посетить театр, парикмахерскую, массовое мероприятие или попасть на самолет.

Глава Генеральной дирекции Национальной больницы Балинт Сабо убеждает, что такие меры наоборот создают, чтобы граждане могли свободно передвигаться и чувствовать себя в безопасности.

Сабо отметил, что как только система будет готова, ее смогут попробовать все венгры.

Обратите внимание! В Венгрии с начала пандемии коронавируса обнаружили около 319 тысяч больных. Правда, 126 тысяч человек уже выздоровели. А летальных исходов – почти 9 тысяч.