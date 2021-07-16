Также в начале сентября вакцинироваться против коронавируса будут рекомендовать и детям от 12 до 16 лет, пройти иммунизацию дети смогут в школах. Об этом сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан.

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Рекомендуемая третья доза вакцины

Третью прививку можно будет сделать через 4 месяца после введения второй инъекции.

Врачи будут предлагать пациентам введение третьей дозы вакцины против COVID-19 с 1 августа,

– отметил Орбан.

Получить дополнительную – третью – дозу вакцины смогут все граждане страны независимо от возраста, состояния здоровья.

Что известно о препарате "бустерной" дозы

По словам Орбана, какой вакциной люди получат третью прививку, будут решать врачи. В то же время он уточнил, что третья инъекция должна быть введена минимум через 4 месяца после второй прививки, если врачи не посоветуют иначе.

Обязательная вакцинация медиков

Также в Венгрии решили ввести обязательную вакцинацию против коронавируса для всех медицинских работников.

Важно! В ЕС разрешили вводить обязательную вакцинацию для населения от COVID-19. Но такое решение зависит от эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Глава венгерского правительства отметил, что в течение последних недель вакцинация в стране замедлилась.

По состоянию на 15 июля 2021 года Венгрия вакцинировала более 5,55 миллиона граждан.