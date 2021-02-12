В Венгрии введут иммунные паспорта: кто их будет получать
Правительство Венгрии анонсировало введение иммунных паспортов. Но привилегий, которыми будут пользоваться их владельцы, еще не придумали.
Источник:Hungary Today
Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что соответствующее решение приняло правительство страны.
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Кто будет получать иммунный паспорт
- Иммунные паспорта в виде сертификатов будут выдавать гражданам, получившим 2 дозы вакцины против коронавируса. В этом случае в иммунном паспорте будет указана дата введения второй дозы препарата;
- Тем людям, которые переболели COVID-19 и имеют антитела. Если человек лечился дома, то в сертификат внесут данные о ПЦР-тестировании.
Мы надеемся, что внедрение этих документов поможет нам как можно быстрее вернуться к нормальной жизни. Однако пока правительство еще не решило, какие привилегии будут иметь владельцы таких сертификатов,
– заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
Вакцинация в Венгрии: что известно
В Венгрии для вакцинации одобрены 5 препаратов:
- Pfizer-BioNTech,
- Moderna,
- AstraZeneca
- "Спутник V",
- Sinopharm.
По состоянию на 12 февраля первую дозу вакцины против коронавируса ввели по меньшей мере 310 448 жителям Венгрии, что составляет около 4,2 на 100 человек населения.
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