Правительство Венгрии анонсировало введение иммунных паспортов. Но привилегий, которыми будут пользоваться их владельцы, еще не придумали.

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что соответствующее решение приняло правительство страны.

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Кто будет получать иммунный паспорт

Иммунные паспорта в виде сертификатов будут выдавать гражданам, получившим 2 дозы вакцины против коронавируса. В этом случае в иммунном паспорте будет указана дата введения второй дозы препарата;

Тем людям, которые переболели COVID-19 и имеют антитела. Если человек лечился дома, то в сертификат внесут данные о ПЦР-тестировании.

Мы надеемся, что внедрение этих документов поможет нам как можно быстрее вернуться к нормальной жизни. Однако пока правительство еще не решило, какие привилегии будут иметь владельцы таких сертификатов,

– заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Вакцинация в Венгрии: что известно

В Венгрии для вакцинации одобрены 5 препаратов:

Pfizer-BioNTech,

Moderna,

AstraZeneca

"Спутник V",

Sinopharm.

По состоянию на 12 февраля первую дозу вакцины против коронавируса ввели по меньшей мере 310 448 жителям Венгрии, что составляет около 4,2 на 100 человек населения.