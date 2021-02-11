В Венгрии в четверг, 11 февраля, начали массовую вакцинацию против коронавирусной инфекции COVID-19 российским препаратом "Спутник V".

В Венгрии начали вакцинацию российской вакциной граждан старше 60 лет, которые не страдают хроническими заболеваниями.

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Вакцинация проводится в пяти центрах по всей стране. Добавим, что Венгрия стала первой страной в ЕС, которая применяет российскую вакцину. "Спутник" был зарегистрирован в Венгрии в январе.

На сегодня, 10 февраля, в стране есть несколько десятков тысяч доз "Спутника V".

Венгрия начнет выдавать свидетельства о вакцинации

Правительство Венгрии решило ввести свидетельства о вакцинации для людей, которые получили вакцину от коронавируса или переболели.

Министр, ответственный за офис премьера, Гергей Гуйяш заявил, что сертификат будут выдавать людям, которые получили вторую дозу вакцины от коронавируса, с указанием даты вакцинации.

"Мы надеемся, что этот документ поможет нам вернуться к нормальной жизни как можно скорее", – подчеркнул Гуйяш.

Информация взята из издания Hungary Today

Что известно о вакцине "Спутник V": коротко

Препарат "Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года.

Он стал первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире. При этом до момента регистрации она прошла только две фазы клинических испытаний, то есть была опробована на нескольких десятках людей.

Препарат также одобрили в Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.

По данным РФПИ, вакциной "Спутник V" привиты уже полтора миллиона россиян. Эта оценка вызывает серьезные вопросы у экспертов, которые отмечают, что они не видят последствий массовой вакцинации.

Позиция Украины относительно российской вакцины

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что российскую вакцину в Украине не зарегистрируют.

Украина не планирует использовать российский препарат. Президент Владимир Зеленский заявил, что безопасность российской вакцины никто не может гарантировать.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала