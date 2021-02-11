Венгрия начала вакцинацию населения российским "Спутником V"
В Венгрии в четверг, 11 февраля, начали массовую вакцинацию против коронавирусной инфекции COVID-19 российским препаратом "Спутник V".
В Венгрии начали вакцинацию российской вакциной граждан старше 60 лет, которые не страдают хроническими заболеваниями.
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Вакцинация проводится в пяти центрах по всей стране. Добавим, что Венгрия стала первой страной в ЕС, которая применяет российскую вакцину. "Спутник" был зарегистрирован в Венгрии в январе.
На сегодня, 10 февраля, в стране есть несколько десятков тысяч доз "Спутника V".
Венгрия начнет выдавать свидетельства о вакцинации
Правительство Венгрии решило ввести свидетельства о вакцинации для людей, которые получили вакцину от коронавируса или переболели.
Министр, ответственный за офис премьера, Гергей Гуйяш заявил, что сертификат будут выдавать людям, которые получили вторую дозу вакцины от коронавируса, с указанием даты вакцинации.
"Мы надеемся, что этот документ поможет нам вернуться к нормальной жизни как можно скорее", – подчеркнул Гуйяш.
Информация взята из издания Hungary Today
Что известно о вакцине "Спутник V": коротко
- Препарат "Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года.
- Он стал первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире. При этом до момента регистрации она прошла только две фазы клинических испытаний, то есть была опробована на нескольких десятках людей.
- Препарат также одобрили в Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.
- По данным РФПИ, вакциной "Спутник V" привиты уже полтора миллиона россиян. Эта оценка вызывает серьезные вопросы у экспертов, которые отмечают, что они не видят последствий массовой вакцинации.
Позиция Украины относительно российской вакцины
- Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что российскую вакцину в Украине не зарегистрируют.
- Украина не планирует использовать российский препарат. Президент Владимир Зеленский заявил, что безопасность российской вакцины никто не может гарантировать.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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