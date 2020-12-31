Венгрия не будет покупать российскую вакцину от коронавируса: причины
Венгрия будет покупать вакцину от коронавируса либо через Европейский Союз, либо напрямую – у китайских производителей. В Будапеште отметили, что в России недостаточно мощности, чтобы обеспечить необходимое количество препаратов.
Венгрия уже получила 6 тысяч доз "Спутника V"
Венгрия ранее получила небольшую партию российской вакцины от COVID-19. Однако "Спутника V" на всех венгров не хватит. Об этом сообщили в представительстве главы правительства Венгрии, информируют The Economic Times.
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Еще 29 декабря Венгрия получила 6 тысяч доз российской вакцины. Также "Спутником V" начали прививать в Беларуси. Препарат у Москвы заказала и Боливия.
В ВОЗ не подтвердили, что российскую вакцину можно массово использовать
Между тем, в ВОЗ пока не подтвердили, что препарат, произведенный в России, можно массово использовать во всем мире. Относительно эффективности вакцины не уверены даже российские граждане. 60% россиян не готовы вакцинироваться "Спутником V".
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