Венгрия стала первой страной в Евросоюзе, которая одобрила использование российской вакцины от коронавируса "V Спутник". Теперь ее будут использовать для прививки населения.

В министерстве трудовых ресурсов сообщают, что Национальный центр общественного здравоохранения завершил изучение документов от производителя и пришел к выводу, что российскую вакцину можно использовать для прививки населения.

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Венгрия одобрила четыре вакцины

Теперь в Венгрии для вакцинации одобрены четыре препарата-Pfizer, Moderna, AstraZeneca и "Спутник V".

Стоит отметить, что Европейский Союз пока не разрешил применение "Спутник V" на своей территории. В ЕС сейчас одобрены к использованию вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna.

Что известно о вакцине "Спутник V": кратко

Препарат "Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года.

Он стал первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире. При этом к моменту регистрации она прошла только две фазы клинических испытаний, то есть была испытана на нескольких десятках человек.

Препарат также одобрили в Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.

По данным РФПИ, вакциной "Спутник V" привиты уже полтора миллиона россиян. Эта оценка вызывает серьезные вопросы у экспертов, которые отмечают, что они не видят последствий массовой вакцинации.

Позиция Украины относительно вакцины "Спутник V": основное

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что российскую вакцину в Украине не зарегистрируют.

Украина не планирует использовать российский препарат. Президент Владимир Зеленский заявил, что безопасность российской вакцины никто не может гарантировать.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала