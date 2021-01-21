Венгрия одобрила российскую вакцину "Спутник V"
Венгрия одобрила использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Временное разрешение будет действовать в течение 6 месяцев.
Разрешение могут продлить еще раз – на 6 месяцев. Об этом заявил генеральный директор Венгерского национального института фармации и питания Матяш Сентивани, сообщает Politico.
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Мы дали разрешение на использование (вакцины – 24 канал) на территории Венгрии,
– заявил Сентивани.
Детали
- Пока неизвестно, когда российская вакцина будет доступна для населения.
- Регулятор ожидает заключения от Национального центра общественного здравоохранения. Его должны обнародовать в течение 2 недель.
- Глава МИД Венгрии Петер Сийярто провел разговор с главой Минздрава России. Сейчас специалисты из Венгрии находятся в России. Вскоре туда отправится и сам Сийярто.
- Стороны обсуждают проект контракта на поставку российской вакцины.
Венгрия и "Спутник V": что известно
- Еще в декабря 2020 года Венгрия получила 6000 доз российской вакцины.
- 31 декабря представители правительства Венгрии сообщили, что страна, очевидно, не будет закупать "Спутник V". Это аргументировали тем, что России не хватает мощности, чтобы изготовить необходимое количество доз вакцины.
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