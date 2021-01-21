Венгрия одобрила использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Временное разрешение будет действовать в течение 6 месяцев.

Разрешение могут продлить еще раз – на 6 месяцев. Об этом заявил генеральный директор Венгерского национального института фармации и питания Матяш Сентивани, сообщает Politico.

Актуально Бразилия отказалась от российской вакцины против COVID-19

Мы дали разрешение на использование (вакцины – 24 канал) на территории Венгрии,

– заявил Сентивани.

Детали

Пока неизвестно, когда российская вакцина будет доступна для населения.

Регулятор ожидает заключения от Национального центра общественного здравоохранения. Его должны обнародовать в течение 2 недель.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто провел разговор с главой Минздрава России. Сейчас специалисты из Венгрии находятся в России. Вскоре туда отправится и сам Сийярто.

Стороны обсуждают проект контракта на поставку российской вакцины.

Венгрия и "Спутник V": что известно