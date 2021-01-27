Венгрия подарила Украине 50 аппаратов ИВЛ
Для более успешной борьбы с пандемией коронавируса, Венгрия подарила Украине 50 аппаратов искусственной вентиляции легких.
Источник: 24 канал
Во время пресс-конференции в Киеве 27 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия подарила Украине 50 аппаратов ИВЛ.
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С целью более успешной борьбы с пандемией мы вчера подарили Украине 50 аппаратов ИВЛ,
– заявил он.
Министр добавил, что Закарпатье получило лишь 4 аппарата. Остальные 46 передали в медицинские учреждения других областей.
Он подчеркнул, что Украине и Венгрии нужно наладить отношения и "вернуться к отношениям взаимного уважения".
О чем договорились Украина и Венгрия:
- Министры иностранных дел Украины и Венгрии договорились о переговорах для разрешения спора относительно языка и образования.
- В ближайшее время будет создана рабочая группа по вопросам образования.
- Кроме того, между странами пройдет онлайн бизнес-форум.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба добавил, что не видит оснований подозревать "венгерский сепаратизм" на Закарпатье. Он считает, что главным препятствием для развития украинско-венгерских отношений являются эмоции и подозрения.
Конфликт между Украиной и Венгрией: коротко
- 28 сентября 2017 года в Украине вступил в силу Закон "Об образовании". Он определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программы одна или несколько дисциплин могут преподаваться на двух и более языках.
- Венгрия раскритиковала закон из-за того, что он якобы ограничивает права национальных меньшинств и начала блокировать заседание Украина-НАТО.
- Верховная Рада 16 января 2020 года приняла Закон "О среднем образовании", который регулирует предоставление среднего образования языках национальных меньшинств.
- Тогда в МИД выразили надежду на разблокирование, что Венгрия разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне.
- Но потом возник еще один скандал. После местных выборов в Украине в 2020 году Украина запретила въезд двум венгерским чиновникам, которые агитировали за кандидатов на Закарпатье.
- СБУ провела обыски в венгерском благотворительном фонде по подозрению в угрозе нарушения суверенитета Украины.
- В МИД Венгрии отреагировали довольно резко. Сиярто просил отправить в Закарпатье миссию ОБСЕ и пожаловался на Украину на заседании Совета Европы.
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