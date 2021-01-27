Для более успешной борьбы с пандемией коронавируса, Венгрия подарила Украине 50 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Источник: 24 канал

Во время пресс-конференции в Киеве 27 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия подарила Украине 50 аппаратов ИВЛ.

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С целью более успешной борьбы с пандемией мы вчера подарили Украине 50 аппаратов ИВЛ,

– заявил он.

Министр добавил, что Закарпатье получило лишь 4 аппарата. Остальные 46 передали в медицинские учреждения других областей.

Он подчеркнул, что Украине и Венгрии нужно наладить отношения и "вернуться к отношениям взаимного уважения".

О чем договорились Украина и Венгрия:

Министры иностранных дел Украины и Венгрии договорились о переговорах для разрешения спора относительно языка и образования.

В ближайшее время будет создана рабочая группа по вопросам образования.

Кроме того, между странами пройдет онлайн бизнес-форум.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба добавил, что не видит оснований подозревать "венгерский сепаратизм" на Закарпатье. Он считает, что главным препятствием для развития украинско-венгерских отношений являются эмоции и подозрения.

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