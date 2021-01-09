Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал в эфире радио Kossuth Rаdiо, что комендантский час с 20:00 до 5:00 будет действовать и в дальнейшем.

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Также средние школы продолжат обучение онлайн, а гостиницы и рестораны будут закрыты (работа на вынос).

Я отдаю предпочтение успешной системе сдерживания, пока не хватает вакцин,

– заявил Орбан.

Он добавил, что в Венгрии уже вакцинированы около 80 000 человек, что является недостаточным количеством. Поэтому локдаун продлен до 1 февраля.

"Я предпочитаю иметь успешную систему сдерживания, и пока вакцины не хватает, мы поддерживаем эти ограничения и привыкаем к жизни, которой можно жить в таких условиях", – подчеркнул премьер-министр.

Что известно о вакцинации в Венгрии

Венгрия начала постепенную вакцинацию препаратом от Pfizer/BioNTech в конце декабря 2020 года. Первой работницей, которой сделали прививку, стала Адриенна Кертес, врач центральной больницы Дель-Пешт.