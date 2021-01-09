Венгрия продлит карантин и комендантский час до 1 февраля
Оперативный штаб при правительстве Венгрии принял решение для предотвращения распространения коронавируса продолжить локдаун до 1 февраля.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал в эфире радио Kossuth Rаdiо, что комендантский час с 20:00 до 5:00 будет действовать и в дальнейшем.
Читайте также Новый штамм коронавируса может давать ложноотрицательный результат теста
Также средние школы продолжат обучение онлайн, а гостиницы и рестораны будут закрыты (работа на вынос).
Я отдаю предпочтение успешной системе сдерживания, пока не хватает вакцин,
– заявил Орбан.
Он добавил, что в Венгрии уже вакцинированы около 80 000 человек, что является недостаточным количеством. Поэтому локдаун продлен до 1 февраля.
"Я предпочитаю иметь успешную систему сдерживания, и пока вакцины не хватает, мы поддерживаем эти ограничения и привыкаем к жизни, которой можно жить в таких условиях", – подчеркнул премьер-министр.
Что известно о вакцинации в Венгрии
Венгрия начала постепенную вакцинацию препаратом от Pfizer/BioNTech в конце декабря 2020 года. Первой работницей, которой сделали прививку, стала Адриенна Кертес, врач центральной больницы Дель-Пешт.
Поделиться новостью