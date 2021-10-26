Вера в то, что коронавирус – это заговор, повышает риск заражения и портит отношения с людьми

Опрос показал, что не менее 27% украинцев считают коронавирус формой биологического оружия. По мнению авторов нового исследования, главная опасность мифов о пандемии в том, что они формируют ложное чувство неуязвимости и негативно влияют на отношения с окружающими.

Исследование на людях, которые верят в теории заговора про коронавирус

В апреле 2020 года, когда страны начали массово вводить ограничения после объявления пандемии, ученые из Университета Амстердама провели опрос среди 5,7 тысячи жителей Нидерландов с целью выяснить, насколько люди склонны к теориям заговора.

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Респондентов спросили, считают ли они коронавирус биологическим оружием или всемирным заговором для ограничения прав и свобод граждан.

Спустя восемь месяцев ученые вновь опросили тех же респондентов о том, приходилось ли им сдавать ПЦР-тест и какой результат они получили, а также о том, нарушают ли они ограничительные меры и как пандемия изменила их жизнь.

Вера в теории заговора влияет на риск заражения

Ковид-диссиденты ожидаемо чаще избегали соблюдения мер профилактики, кроме того, в этой группе риск заражения был выше по сравнению с теми, кто не придерживался теорий заговора. По мнению ученых, такие люди с большей вероятностью не откажутся от многолюдной вечеринки и будут отвергать маски и другие меры защиты от вируса.

Портит отношения с людьми

Результаты опроса также показали, что сторонники теорий заговора чаще всего оставались без работы и постоянного дохода, что, вероятно, указывает на их напряженные отношения с окружающими, в том числе коллегами.

Даже если теория заговора крайне неправдоподобна с точки зрения логики или научных данных, она может серьезно влиять на отношения с людьми, эмоции и поведение,

– подчеркнули ученые.

Во что верят украинцы

Согласно соцопросу группы "Рейтинг", 71% украинцев уверены в том, что коронавирус является искусственно созданным. В естественное происхождение ковида верят 19%.

Среди тех, кто считает вирус искусственным, относительное большинство верит в создание в результате научного эксперимента (31%), как бактериологическое оружие – 27%, с целью уменьшения количества населения – 40%. Еще 17% верят в то, что он создан с целью создания экономического кризиса, 16% – с целью заработка на вакцине, 12% – для контроля над людьми.