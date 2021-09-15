Спасение проводила бригада неотложной медицинской помощи 403. Мужчине, с которым это произошло, 52 года.

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Что случилось с мужчиной

Фельдшеры по приезду установили, что у пациента случился инфаркт миокарда. Поэтому они сразу приступили к реанимации.

Когда реанимирование завершили, мужчину погрузили в автомобиль скорой и отвезли в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Другие случаи удивительного спасения

В городе Дубно на Ровненщине 30 августа медики скорой вывели из состояния клинической смерти годовалого ребенка. У малыша резко начала подниматься температура и посинела кожа. Всего спасение длилось примерно полтора часа.

На Харьковщине 31 июля вызвали скорую к мотоциклисту, который попал в ДТП. Когда медики прибыли у пациента уже остановилось сердце. Однако его смогли вернуть к жизни и госпитализировать.