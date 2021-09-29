Ученые тестируют витамин А как способ вернуть обоняние

Чтобы доказать это, Университет Восточной Англии провел исследование. Однако, лишь немногие пациенты получили настоящее лечение.

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Всех участников исследования просили нюхать сильные запахи, такие как тухлые яйца и розы. И далее с помощью сканирования мозга проверили, восстановил ли витамин А поврежденные обонятельные пути.

Потеря или изменение обоняния является распространенным симптомом коронавирусной болезни, однако многие другие вирусы, в частности, грипп также могут вызывать ее.

Несмотря на то, что большинство людей естественным образом восстанавливают обоняние в течение нескольких недель, у многих могут оставаться постоянные расстройства запаха.

Витамин А или ретинол помогает поддерживать:

иммунную систему, которая защищает организм от болезней и инфекций;

зрение;

кожу и слизистые оболочки некоторых частей тела, в частности носу.

Жирорастворимый витамин А содержится во многих молочных продуктах, а также некоторых овощах. В то же время добавки витамина А в избыточном количестве могут быть вредны.



В моркови много витамина А / Фото Unsplash

Основные источники витамина А

Животного происхождения:

морская рыба;

яичные желтки;

печень трески;

говяжья печень;

твердый сыр;

сливочное масло.

Растительного происхождения: