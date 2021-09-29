Как вернуть обоняние после коронавируса: простой способ
Источник:ВВС
Капли для носа с витамином А могут вернуть обоняние людям, которые потеряли его в результате коронавируса. Также ученые рекомендуют "тренировать" нюх различными запахами.
Ученые тестируют витамин А как способ вернуть обоняние
Чтобы доказать это, Университет Восточной Англии провел исследование. Однако, лишь немногие пациенты получили настоящее лечение.
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Всех участников исследования просили нюхать сильные запахи, такие как тухлые яйца и розы. И далее с помощью сканирования мозга проверили, восстановил ли витамин А поврежденные обонятельные пути.Потеря или изменение обоняния является распространенным симптомом коронавирусной болезни, однако многие другие вирусы, в частности, грипп также могут вызывать ее.
Несмотря на то, что большинство людей естественным образом восстанавливают обоняние в течение нескольких недель, у многих могут оставаться постоянные расстройства запаха.
Витамин А или ретинол помогает поддерживать:
- иммунную систему, которая защищает организм от болезней и инфекций;
- зрение;
- кожу и слизистые оболочки некоторых частей тела, в частности носу.
Жирорастворимый витамин А содержится во многих молочных продуктах, а также некоторых овощах. В то же время добавки витамина А в избыточном количестве могут быть вредны.
В моркови много витамина А / Фото Unsplash
Основные источники витамина А
Животного происхождения:
- морская рыба;
- яичные желтки;
- печень трески;
- говяжья печень;
- твердый сыр;
- сливочное масло.
Растительного происхождения:
- болгарский перец;
- капуста;
- морковь;
- картофель;
- абрикосы;
- сливы.