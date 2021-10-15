Вероятнее всего будет, – Ляшко о вакцинации бустерной дозой

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что в Украине скорее всего введут бустерную вакцинацию против COVID-19. Однако, не объяснил, будет это ревакцинация, или дополнительная доза.

Когда будет доступна бустерная вакцинация

Глава Минздрава Виктор Ляшко объяснил, что вопрос бустерной вакцинации будут рассматривать после того, как иммунизируют стандартными двумя прививками большинство взрослого населения.

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Так, на вопрос о введении бустерной вакцинации Виктор Ляшко ответил, что "оно вероятнее всего, что будет".

Виктор Ляшко – министр Минздрава "Но неизвестно, бустерная, или повторная двойная вакцинация – это вопрос для рассмотрения. Но мы пока не в том уровне охвата прививками взрослого населения, чтобы говорить уже о введении бустерной или повторной вакцинации".

Министр объяснил, что в Минздраве четко следуют рекомендациям ВОЗ. Сейчас алгоритм такой, что сначала доступ, по крайней мере, к одной дозе или к полному курсу вакцинации должны иметь как можно большее количество взрослого населения.

Вакцина для жизни

Министр еще раз призвал всех вакцинироваться от COVID-19! Виктор Ляшко отметил, что "вакцинация против COVID-19 просто необходима для жизни.

Виктор Ляшко – министр Минздрава "Мы призываем вакцинироваться, чтобы спасти собственное здоровье. Не нужно играть в лотерею: достаточно у меня будет титров антител после перенесенной болезни, не достаточно. Инфицируюсь, не инфицируюсь. Просто сделайте прививки и будьте спокойны! Придерживайтесь карантинных ограничений".

Главное о бустерной вакцинации против COVID-19

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что Национальная техническая группа скоро рассмотрит вопрос о бустерной вакцинации для людей с хроническими болезнями.

До этого эксперты ВОЗ рекомендовали бустерную вакцинацию людям с ослабленным иммунитетом.