Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун удалила свою личную страницу в фейсбуке. Ранее она попрощалась со своими подписчиками и заявила, что это ее последнее сообщение в сети.

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Об этом стало известно 9 января. Сейчас все сообщения бывшей главы Минздрава недоступны. Также невозможно зайти и на фейсбук-страницу Ульяны Супрун, сообщает 24 канал.

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Все сообщения Ульяны Супрун в фейсбуке сейчас недоступны / Скриншот 24 канала

Эта страница недоступна. Возможно, ссылка не работает или страница удалена. Проверьте правильность ссылки, по которой пытаетесь перейти,

– говорится в сообщении сети, когда переходишь на страницу Супрун.



Такое сообщение встречает пользователей фейсбука, когда переходишь на страницу Супрун / Скриншот 24 канала

Интересно, что ее учетная запись в фейсбуке до сих пор остается активной.

Учетная запись​ Ульяны Супрун в фейсбуке – до сих пор активная / Скриншот 24 канала

Добавим, что все еще доступна твиттер-страница Ульяны Супрун. Последнее сообщение она там публиковала 6 января.

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Что этому предшествовало

В первый день 2021 года Ульяна Супрун опубликовала в фейсбуке картинку с надписью "Конец". Также она дала украинцам последний совет.

О причинах такого шага экс-глава Минздрава не сообщила.

После этого некоторые СМИ обнародовали информацию, что она якобы вернулась в США.

В декабре 2020 года Ульяна Супрун издала книгу "Мочи манту". В ней она опубликовала развенчание мифов советской и постсоветской систем здравоохранения.