В мире могут ввести паспорта вакцинации. Людей, получивших прививки против коронавируса, будут заносить в специальную электронную базу. Каждая страна непосредственно для себя будет решать, берет ли это за стандарт.

Если страна не будет к себе впускать без этого паспорта, то человек не сможет вылететь из своей локации. Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт по туризму Антон Тараненко.

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"Это будет, я думаю, работать как виза. Когда мы летим в США, нас спрашивают ее не во время пересечения границы, а перед тем, как мы садимся в самолет", – отметил он.

По его мнению, авиакомпании, выполняющие рейсы в определенные страны, будут заранее предупреждать и проверять наличие у пассажиров подтверждающих документов.

Неизвестно, сколько стран присоединится к введению паспортов вакцинации, – Тараненко

Эксперт отметил, что против этой инициативы активно выступает Франция. Там считают, что делать какой-то общий реестр всех жильцов и на этом строить единую систему – неправильно. Потому что все эти данные имеют большое значение для каждого.

В других странах отмечают: чтобы не было подделок и существовала одна база, надо внедрять единую систему. "Неизвестно, сколько стран присоединится и сколько против", – отметил Антон Тараненко.

Он предположил, что это может быть некая база данных, из которой каждая страна, имеющая свой стандарт, будет передавать туда данные. И при прохождении паспортного контроля офицер может открыть ее и посмотреть, вакцинирован ли человек.

Также есть инициатива Международной ассоциации авиаперевозчиков. Они готовят своеобразный travel-passport, где будет содержаться полная информация о путешествующих,

– прокомментировал он.

Впрочем эксперт по туризму не знает, насколько такая система будет приемлема для других стран.

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