Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. Он напомнил, что в Китай направлено несколько миссий, которые должны определить причины вспышки COVID-19.

К теме Ученые из Уханя и США планировали создать новый коронавирус еще в 2018 году: утечка данных

Тедрос Аданом Гебреисус “Мы должны сделать все возможное, чтобы лучше понять истоки этой пандемии”.

Он также рассказал, что в августе создали научную консультативную группу по происхождению вируса SARS-CoV-2 – SAGO. Эта группа дает рекомендации ВОЗ относительно рамок исследований происхождения коронавируса.

Тедрос Аданом Гебреисус “Все гипотезы должны быть изучены, от передачи от животных до утечки из лаборатории, которая еще не была категорически исключена. С самого начала ВОЗ постоянно призывала к полностью открытому и прозрачному научному процессу для понимания первых дней пандемии. Важно помнить, что исследования происхождения вируса – это вопрос науки; они трудны для выполнения и требуют времени”.

Заметим, что в настоящее время есть 2 основные версии происхождения коронавируса: естественная передача от животных и утечка из лаборатории.

Политический скандал относительно происхождения коронавируса