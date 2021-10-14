Версия об утечке COVID-19 из лаборатории до сих пор не исключена, - ВОЗ
Источник:Corriere della Sera
Всемирная организация здравоохранения до сих пор не исключила версию о лабораторном происхождении COVID-19. Поэтому вероятность того, что пандемия коронавируса возник в результате утечки вируса, остается.
Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. Он напомнил, что в Китай направлено несколько миссий, которые должны определить причины вспышки COVID-19.
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Тедрос Аданом Гебреисус
“Мы должны сделать все возможное, чтобы лучше понять истоки этой пандемии”.
Он также рассказал, что в августе создали научную консультативную группу по происхождению вируса SARS-CoV-2 – SAGO. Эта группа дает рекомендации ВОЗ относительно рамок исследований происхождения коронавируса.
Тедрос Аданом Гебреисус
“Все гипотезы должны быть изучены, от передачи от животных до утечки из лаборатории, которая еще не была категорически исключена. С самого начала ВОЗ постоянно призывала к полностью открытому и прозрачному научному процессу для понимания первых дней пандемии. Важно помнить, что исследования происхождения вируса – это вопрос науки; они трудны для выполнения и требуют времени”.
Заметим, что в настоящее время есть 2 основные версии происхождения коронавируса: естественная передача от животных и утечка из лаборатории.
Политический скандал относительно происхождения коронавируса
- В марте Всемирная организация здравоохранения и Китай опубликовали совместное исследование, в котором признается, что спорадические инфекции могли произойти до того, как в Ухане зафиксировали первого инфицированного.
- В другом исследовании, опубликованном учеными из Университетского колледжа Лондона, утверждалось, что вирус появился в октябре 2019 года и начал быстро распространяться по миру к декабрю того же года.
- Позже исследователь Джесси Блум опубликовал препринт, в котором отметил, что он восстановил данные геномного секвенирования вируса с ранних случаев, которые были удалены из базы данных правительства США. Национальные институты здоровья (NIH) подтвердили, что образцы были изъяты по просьбе китайских исследователей, которые сказали, что они будут обновлены и переданы в другой архив. Это вызвало дальнейшие предположения о том, что Китай пытается скрыть источники пандемии.
- В июле Всемирная организация здравоохранения начала требовать контроля над лабораториями в Китае, в которых анализировали первые случаи COVID-19.
- При этом Китаю такой план не понравился. Правительство страны отказалось помогать организации в этом этапе исследования, назвав решение ВОЗ "политизированным".
- В начале августа в Комитете по иностранным делам США опубликовали часть расследования о происхождении коронавируса. В докладе говорится, что SARS-CoV-2 распространился по миру в результате утечки из Уханского Института вирусологии.
- Комиссия авторитетного медицинского журнала Lancet распустила группу исследователей, которая занималась изучением происхождения коронавируса. Такое решение было принято из-за возможного конфликта интересов, поскольку "исследователи могли быть связаны с китайскими лабораториями".