Математик из Великобритании посчитал, что банки из-под колы объемом 0,33 литра хватило бы для того, чтобы вместить туда все частицы SARS-CoV-2 в мире.

Ученый Кит Йейтс из Университета Бата посчитал, что сейчас в мире одновременно существует около 2 квинтильонов или 2 миллиарда миллиардов частиц коронавируса SARS-CoV-2.

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Как проводилось исследование:

Для расчетов ученый использовал диаметр SARS-CoV-2.

Диаметр вируса составляет в среднем около 100 нанометров или 100 миллиардных долей метра.

После этого ученый вычислил объем сферического вируса.

По словам Йейтса, даже если учесть белковые шипы вируса и тот факт, что сферические частицы будут оставлять пробелы, если их сложить друг к другу, общее количество вируса будет все равно меньше, чем может вместить в себя банка колы объемом 0,33 литра.

Странно думать, что все проблемы, сбои, лишения и человеческие жертвы, которые произошли за последний год, могут составить всего несколько глотков,

– отметил ученый.

Статистика коронавируса в мире:

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире зарегистрировано более 107 миллионов пациентов с коронавирусом COVID-19. Более 59 миллионов человек уже преодолели болезнь.

Но не менее 2,3 миллиона инфицированных умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project