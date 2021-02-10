Весь коронавирус в мире можно поместить в банке от Coca-Cola: исследование
Математик из Великобритании посчитал, что банки из-под колы объемом 0,33 литра хватило бы для того, чтобы вместить туда все частицы SARS-CoV-2 в мире.
Источник:Sky News
Ученый Кит Йейтс из Университета Бата посчитал, что сейчас в мире одновременно существует около 2 квинтильонов или 2 миллиарда миллиардов частиц коронавируса SARS-CoV-2.
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Как проводилось исследование:
- Для расчетов ученый использовал диаметр SARS-CoV-2.
- Диаметр вируса составляет в среднем около 100 нанометров или 100 миллиардных долей метра.
- После этого ученый вычислил объем сферического вируса.
По словам Йейтса, даже если учесть белковые шипы вируса и тот факт, что сферические частицы будут оставлять пробелы, если их сложить друг к другу, общее количество вируса будет все равно меньше, чем может вместить в себя банка колы объемом 0,33 литра.
Странно думать, что все проблемы, сбои, лишения и человеческие жертвы, которые произошли за последний год, могут составить всего несколько глотков,
– отметил ученый.
Статистика коронавируса в мире:
Источник: Аппарат СНБО Украины
С начала пандемии в мире зарегистрировано более 107 миллионов пациентов с коронавирусом COVID-19. Более 59 миллионов человек уже преодолели болезнь.
Но не менее 2,3 миллиона инфицированных умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
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