Экс-руководительница Минздрава Ульяна Супрун собрала актуальные советы, которые помогут веселиться во время Нового года и одновременно не страдать от негативных последствий для здоровья.

Праздничный стол

Ульяна Супрун предлагает сначала пересмотреть праздничное меню. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

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Какими бы привлекательными не выглядели оливье с холодцом, шубой и пампушками, они еще и опасны. Особенно, если съесть все сразу и еще в 23:00 ночи. Новый год все равно наступит, даже если вы сядете за стол в 19:00 и вкусно, но слегка поужинаете,

– отметила экс-министр.

По ее словам, не надо отказываться от любимых блюд, но стоит попробовать сделать их более полезными: добавлять больше овощей, запекать их вместо того, чтобы отваривать, к салатам класть не колбасу, а отварное филе, а вместо консервации добавить что-то свежее.

"Если любите "помогать" желудку переварить пищу с помощью ферментных препаратов – обратите внимание. Несколько таблеток до тяжелого застолья не спасут от последствий переедания. Универсальный совет в этом случае – есть меньше и не полагаться на силу таблеток", – добавила Супрун.



Следует тщательно спланировать праздничное меню / Фото: Getty Images

Поможет ли активированный уголь от опьянения и похмелья

Нет никаких научных доказательств относительно того, что уголь может связываться с алкоголем и помешать его попаданию в кровь.

Алкоголь очень быстро всасывается в желудке, и вообще уголь его не адсорбирует. Поэтому заедать алкоголь кучей активированного угля неэффективно,

– отметила экс-руководительница Минздрава .

Как уменьшить вред после употребления алкоголя

Отметим, что безопасной дозы алкоголя не существует, также спиртное никак не помогает согреться в морозную ночь.

Лучше не доводить себя до похмелья, ведь алкоголь увеличивает риск многих заболеваний, травматизации и агрессии. Однако если это произошло, то каша или овощной бульон помогут восстановить электролитный баланс и запасы гликогена в печени. Также действенным будет съесть салат из помидоров и огурцов и кусок сыра. "Опохмеляться" алкоголем не надо ни в коем случае.

Не злоупотреблять мандаринами

"Мандарины любят многие и готовы поедать их едва ли не килограммами. И они действительно полезны. В мандаринах много воды, полифенолов и флавоноидов, и 1.7% растворимой клетчатки, полезной для кишечной микробиоты. Однако имейте в виду, что они сладкие и если проглотить пол кило мандаринов за раз, то это приведет к быстрому повышению уровня глюкозы в крови. Лучше не злоупотреблять и растянуть удовольствие", – пояснила Ульяна Супрун.



Не стоит злоупотреблять мандаринами во время праздников / Фото: Getty Images

Заботиться о безопасности

Вирус SARS-CoV-2 не отдыхает на праздники, поэтому ваша безопасность и безопасность близких должна стать приоритетом в планировании встречи Нового года.