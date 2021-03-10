В НАН Украины предупреждают, что весенняя волна COVID-19 будет значительно выше и стремительнее, чем осенняя. Ученые не исключают, что она может стать национальной катастрофой.

Ухудшение эпидемической ситуации продлится до середины мая, а пик заболеваемости может прийтись на начало апреля. Об этом сообщил сотрудник Института биохимии НАН Украины Владимир Галицкий.

Читайте также Новости о коронавирусt 10 марта: вспышка на Закарпатье, новые исследования

Врач отметил, что при этом ежедневное количество новых подтвержденных случаев коронавирусf может достичь отметки в 40 тысяч, а число смертей – в тысячу.

Интенсивное проведение прививок могло бы помешать стремительному развитию эпидемии в Украине. Чтобы сорвать весеннюю волну заболеваемости, на этот момент следовало бы вакцинировать уже около 50 – 70% населения, однако темпы вакцинации у нас, к сожалению, очень невысокие,

– отметил ученый.

В Украине надо ввести строгий карантин

Владимир Галицкий призвал ввести в Украине строгий карантин, а также остановить работу общественного транспорта.

Он также посоветовал гражданам не посещать массовые мероприятия, спортзалы, развлекательные центры и заведения питания. По возможности вакцинироваться.

Избегать всех необязательных контактов и носить респираторы со степенью защиты FFP3 и защитные очки и не пользоваться общественным транспортом.

Необходимо разворачивать временные госпитали, как в прошлом году в Ухане. Максимально ускорить вакцинацию, прежде всего вакцинацию медицинского персонала и увеличить мощности для лабораторной диагностики,

– подытожил врач.

Ситуация с коронавирусом в Украине: кратко