Весенняя волна может стать национальной катастрофой, – НАН Украины о COVID-19
В НАН Украины предупреждают, что весенняя волна COVID-19 будет значительно выше и стремительнее, чем осенняя. Ученые не исключают, что она может стать национальной катастрофой.
Источник:НАН Украины
Ухудшение эпидемической ситуации продлится до середины мая, а пик заболеваемости может прийтись на начало апреля. Об этом сообщил сотрудник Института биохимии НАН Украины Владимир Галицкий.
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Врач отметил, что при этом ежедневное количество новых подтвержденных случаев коронавирусf может достичь отметки в 40 тысяч, а число смертей – в тысячу.
Интенсивное проведение прививок могло бы помешать стремительному развитию эпидемии в Украине. Чтобы сорвать весеннюю волну заболеваемости, на этот момент следовало бы вакцинировать уже около 50 – 70% населения, однако темпы вакцинации у нас, к сожалению, очень невысокие,
– отметил ученый.
В Украине надо ввести строгий карантин
Владимир Галицкий призвал ввести в Украине строгий карантин, а также остановить работу общественного транспорта.
Он также посоветовал гражданам не посещать массовые мероприятия, спортзалы, развлекательные центры и заведения питания. По возможности вакцинироваться.
Избегать всех необязательных контактов и носить респираторы со степенью защиты FFP3 и защитные очки и не пользоваться общественным транспортом.
Необходимо разворачивать временные госпитали, как в прошлом году в Ухане. Максимально ускорить вакцинацию, прежде всего вакцинацию медицинского персонала и увеличить мощности для лабораторной диагностики,
– подытожил врач.
Ситуация с коронавирусом в Украине: кратко
- По состоянию на 10 марта в Украине коронавирусом заболели 1 416 438 человек.
- Победить смертельную болезнь смогли 1 204 916 пациентов. Умерли – 27 423 человека.
- За минувшие сутки в нашей стране зафиксировали 6 377 случаев COVID-19.
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