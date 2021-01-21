Каннабидиол (CBD) убивает бактерии, которые вызывают гонорею, менингит и болезнь легионеров, которая проявляется в виде тяжелого воспаления легких.

Провоцируют эти заболевания грамотрицательные бактерии. У них есть дополнительная наружная мембрана. Из-за такого строения антибиотикам сложно проникнуть внутрь клетки.

Также на тему: Влияние марихуаны на беременность: в чем опасность

Открытие австралийских ученых из Университета Квинсленда может привести к созданию нового класса антибиотиков для устойчивых бактерий.

Исследователи утверждают, что за последние 60 лет не было обнаружено и одобрено подобных веществ для лечения грамотрицательных инфекций.

Каннабидиол показал низкую тенденцию к резистентности у бактерий, даже когда мы ускорили ее потенциальное развитие путем увеличения концентрации антибиотика во время имитации двухнедельного лечения,

– отметили ученые.

Ученые думают, что CBD разрывает внешние клеточные мембраны бактерий, но пока точно не знают, как он это делает.

Исследовательская группа также обнаружила, что химические аналоги, созданные в результате незначительного изменения молекулярной структуры CBD, также были активны в отношении бактерий.

Ранее исследование показало, что каннабидиол может быть эффективен против грамположительных бактерий: например, стафилококка и пневмококка.