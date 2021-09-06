Вещи, которые вы считаете пустой тратой времени, помогут справиться со стрессом и депрессией

Исследователи из США выяснили, что люди, которые не считают, что различные социальные активности и пассивный отдых – это бесполезно, легче справляются со стрессом и депрессией. Однако те, кто избегает этого ради производительности, подвержены психическим расстройствам.

Так, соавторы исследования сообщили о результатах нескольких исследований. Всего в них приняли участие 1310 участников.

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Вечеринки – это плохо?

В одном исследовании приняли участие 199 студентов колледжа. Ученые попросили оценить, насколько им нравятся разные виды досуга. Затем те же люди прошли тесты на уровень счастья, депрессии, беспокойства и стресса.

Анализ ответов показал, что чем больше человеку не нравились вечеринки, тем выше у него был уровень стресса.

Так, по словам ученых, студенты, которые считали активный досуг расточительным, получали меньше удовольствия от него, независимо от вида:

активный досуг (физические упражнения);

пассивный (просмотр телевизора);

социальный (общение с друзьями, вечеринки);

время наедине (медитация).

Существует много исследований, которые свидетельствуют о том, что досуг приносит пользу психическому здоровью, и что это может сделать нас более продуктивными и менее стрессовыми,

– сказала соавтор исследования Селин Малкок.

Она добавила, что вместе с тем они обнаружили, если люди начинают считать, что досуг не стоит их времени, они могут в конечном итоге стать более депрессивными.

Другие эксперименты

Результаты подтвердили и в другом эксперименте, когда 302 добровольцев попросили вспомнить, как они отпраздновали Хэллоуин в 2019 году. Меньше всего удовольствия от праздника получили те, кто в целом считает вечеринки пустой тратой времени.

Еще в ходе другого исследования у студентов колледжа попросили посмотреть короткий, смешной видеоролик о котике. Интересно то, что в это время они должны были читать полезные статьи. Оказалось, что участники, которые считали досуг расточительным, проявляли меньше удовольствия от просмотра видео.