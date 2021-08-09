Самый маленький ребенок в мире чудом выжил

Все 13 месяцев после рождения она находилась на интенсивном лечении. Девочка Квек Ю Сюань весила чуть больше 200 граммов и имела длину 24 сантиметра.

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Она родилась на 25 неделе – гораздо раньше, когда средний срок составляет около 40 недель. Мать родила с помощью экстренного кесарева сечения.

Справка. Предыдущей рекордсменкой была девочка из США, которая весила 245 грамм. Она родилась в 2018 году.

Накануне у ребенка диагностировали опасное высокое кровяное давление, которое может повредить жизненно важные органы и стать фатальным как для матери, так и для ребенка.



Самый маленький ребенок в мире / Фото из архива семьи Квек

По данным сингапурской национальной университетской больницы (NUH), где она родилась, у девочки были "ограниченные шансы на жизнь".

Какое состояние у ребенка сейчас

Сейчас Ю Сюань весит 6,3 килограмма – это нормальный вес для ребенка. Во время пребывания в больнице она проходила несколько видов лечения. Врачи делали все, чтобы ребенок выжил.

Несмотря на шансы, что при рождении возникают осложнения со здоровьем, она вдохновила окружающих своей настойчивостью и ростом. Это делает ее необыкновенным ребенком,

– рассказали врачи.

Они говорят, что под их опекой здоровье малышки и развитие улучшились. Сейчас она здорова.



Ю Сюань с родителями / Фото NUH

Впрочем, Ю Сюань все еще имеет хронические заболевания легких, и ей понадобится помощь с дыханием дома. Однако врачи говорят, что со временем ее состояние полностью улучшится.

Интересно! Родители девочки смогли оплатить ее длительное пребывание в больнице с помощью кампании краудфандинга, которая собрала 366 884 долларов США помощи.