Об этом заведующий отделением Днепропетровской областной детской больницы заявил в эфире "Право на власть".

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В отличие от весны сейчас болеет очень много детей. Весной такого не было, сейчас – на порядок больше. Однако дети болеют не так тяжело, как взрослые. Есть тяжелые дети, но не так тяжело,

– сказал он.

Дети заражаются от родителей

Денис Сурков указал, что дети заражаются от родителей. Они инфицируются не в школах, не в детсадах.

"То есть это болеют семьи – родители не привиты, приносят вирус домой и заражают детей", – добавил медик.

Обратите внимание! Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что Министерство здравоохранения Украины в 2022 году планирует начать ревакцинацию населения против COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в Украине