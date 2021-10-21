Об этом заведующий отделением Днепропетровской областной детской больницы заявил в эфире "Право на власть".

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В отличие от весны сейчас болеет очень много детей. Весной такого не было, сейчас – на порядок больше. Однако дети болеют не так тяжело, как взрослые. Есть тяжелые дети, но не так тяжело,
сказал он.

Дети заражаются от родителей

Денис Сурков указал, что дети заражаются от родителей. Они инфицируются не в школах, не в детсадах.

"То есть это болеют семьи – родители не привиты, приносят вирус домой и заражают детей", – добавил медик.

Ситуация с коронавирусом в Украине

  • заболели 2 701 600 человек;
  • выздоровели 2 352 835 граждан;
  • умерли 62 389 пациентов.