Об этом заведующий отделением Днепропетровской областной детской больницы заявил в эфире "Право на власть".
Читайте также От неизвестной болезни в Конго умерли 165 детей, – СМИ
В отличие от весны сейчас болеет очень много детей. Весной такого не было, сейчас – на порядок больше. Однако дети болеют не так тяжело, как взрослые. Есть тяжелые дети, но не так тяжело,
– сказал он.
Дети заражаются от родителей
Денис Сурков указал, что дети заражаются от родителей. Они инфицируются не в школах, не в детсадах.
"То есть это болеют семьи – родители не привиты, приносят вирус домой и заражают детей", – добавил медик.
Ситуация с коронавирусом в Украине
- заболели 2 701 600 человек;
- выздоровели 2 352 835 граждан;
- умерли 62 389 пациентов.