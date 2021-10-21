Весной такого не было, – врач рассказал, сколько детей болеет COVID-19
21 октября 2021 , 23:39Читати новину українською
Источник:24 канал
Врач Денис Сурков заявил, что осенью 2021 года COVID-19 болеет "очень много" детей. По его словам, в основном они заражаются от родителей.
Об этом заведующий отделением Днепропетровской областной детской больницы заявил в эфире "Право на власть".
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В отличие от весны сейчас болеет очень много детей. Весной такого не было, сейчас – на порядок больше. Однако дети болеют не так тяжело, как взрослые. Есть тяжелые дети, но не так тяжело,
– сказал он.
Дети заражаются от родителей
Денис Сурков указал, что дети заражаются от родителей. Они инфицируются не в школах, не в детсадах.
"То есть это болеют семьи – родители не привиты, приносят вирус домой и заражают детей", – добавил медик.Обратите внимание! Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что Министерство здравоохранения Украины в 2022 году планирует начать ревакцинацию населения против COVID-19.
Ситуация с коронавирусом в Украине
- заболели 2 701 600 человек;
- выздоровели 2 352 835 граждан;
- умерли 62 389 пациентов.