У НАН України попереджають, що весняна хвиля COVID-19 буде значно вища і стрімкіша, ніж осіння. Науковці не виключають, що вона може стати національною катастрофою.

Погіршення епідемічної ситуації триватиме до середини травня, а пік захворюваності може припасти на початок квітня. Про це повідомив співробітник Інституту біохімії НАН України Володимир Галицький.

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Лікар зауважив, що при цьому щоденна кількість нових підтверджених випадків коронавірусу може сягнути позначки у 40 тисяч, а число смертей – у тисячу.

Інтенсивне проведення щеплень могло б стати на заваді стрімкому розвитку епідемії в Україні. Щоб зірвати весняну хвилю захворюваності, на цей момент слід було б вакцинувати вже близько 50 – 70% населення, однак темпи вакцинації у нас, на жаль, дуже невисокі,

– зазначив науковець.

В Україні треба запровадити суворий карантин

Володимир Галицький закликав запровадити в Україні суворий карантин, а також зупинити роботу громадського транспорту.

Він також порадив громадянам не відвідувати масові заходи, спортзали, розважальні центри та заклади харчування. За можливості – вакцинуватися.

Уникати всіх необов'язкових контактів та носити респіратори зі ступенем захисту FFP3 і захисні окуляри та не користуватися громадським транспортом.

Необхідно розгортати тимчасові госпіталі, як торік в Ухані. Максимально прискорити вакцинацію, насамперед вакцинацію медичного персоналу та збільшити потужності для лабораторної діагностики,

– підсумував лікар.

Ситуація з коронавірусом в Україні: коротко