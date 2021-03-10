Весняна хвиля може стати національною катастрофою, – НАН України про COVID-19
У НАН України попереджають, що весняна хвиля COVID-19 буде значно вища і стрімкіша, ніж осіння. Науковці не виключають, що вона може стати національною катастрофою.
Источник:НАН України
Погіршення епідемічної ситуації триватиме до середини травня, а пік захворюваності може припасти на початок квітня. Про це повідомив співробітник Інституту біохімії НАН України Володимир Галицький.
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Лікар зауважив, що при цьому щоденна кількість нових підтверджених випадків коронавірусу може сягнути позначки у 40 тисяч, а число смертей – у тисячу.
Інтенсивне проведення щеплень могло б стати на заваді стрімкому розвитку епідемії в Україні. Щоб зірвати весняну хвилю захворюваності, на цей момент слід було б вакцинувати вже близько 50 – 70% населення, однак темпи вакцинації у нас, на жаль, дуже невисокі,
– зазначив науковець.
В Україні треба запровадити суворий карантин
Володимир Галицький закликав запровадити в Україні суворий карантин, а також зупинити роботу громадського транспорту.
Він також порадив громадянам не відвідувати масові заходи, спортзали, розважальні центри та заклади харчування. За можливості – вакцинуватися.
Уникати всіх необов'язкових контактів та носити респіратори зі ступенем захисту FFP3 і захисні окуляри та не користуватися громадським транспортом.
Необхідно розгортати тимчасові госпіталі, як торік в Ухані. Максимально прискорити вакцинацію, насамперед вакцинацію медичного персоналу та збільшити потужності для лабораторної діагностики,
– підсумував лікар.
Ситуація з коронавірусом в Україні: коротко
- Станом на 10 березня в Україні на коронавірус захворіли 1 416 438 людей.
- Перемогти смертельну хворобу змогли 1 204 916 пацієнтів. Померли – 27 423 особи.
- За минулу добу у нашій країні зафіксували 6 377 випадків COVID-19.
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