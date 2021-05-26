Как вести себя во время грозы дома и на улице

Вероятность удара молнии в человека довольно низкая. Но все же такие случаи бывают, поэтому крайне важно знать, как снизить риск удара молнией.

Согласно статистике, вероятность удара молнии составляет около 1 на миллион населения в год. Чаще всего молния поражает людей, которые работают или активно отдыхают на улице.

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Молния является одной из основных причин смерти, связанных с погодными условиями. И хотя это действительно редкость, последствия удара молнии очень серьезные. Именно поэтому необходимо знать, что делать во время грозы и относиться к этому серьезно.

Если прогноз погоды предусматривает грозу, поездку или прогулку желательно отложить. Но если непогода все же застала вас на улице, есть несколько способов, которые помогут вам сохранить жизнь.

Как вести себя во время грозы на открытом воздухе

Если услышали гром, зайдите в помещение, спрячьтесь в машину или найдите безопасное закрытое место (к примеру остановка, подземный переход и т.д.).

Если вы в автомобиле, закройте окна авто, снимите или опустите антенну, остановитесь и переждите непогоду.

Не забывайте правило 30:30. После того, как вы увидите молнию, начните считать до 30. Если услышите гром до того, как закончите считать, обязательно зайдите в любое помещение. И оставайтесь в нем еще как минимум 30 минут после последнего удара грома.

Держитесь подальше от металлических заборов, стен (в том числе бетонных), возле которых растут деревья, уличных фонарей, металлических башен, опор электропередач. Также следует понимать, что молния может проходить через любые металлические провода или решетки в бетонных стенах или полу.

Если укрытия нет, присядьте низко, стараясь как можно меньше касаться земли. Молния вызывает электрические токи в верхней части земли, которые могут быть смертельными на расстоянии более 30 метров от человека.

Если вы оказались в лесу, не прячьтесь от грозы на возвышении. Держитесь места, где низкие деревья и ни в коем случае не бегайте. Дуб, тополь, сосна и ель больше всего проводят разряд электричества, меньше всего – ива, клен и кусты.

Если вы оказались в поле, найдите углубление в земле. Желательно, чтобы место было сухим, ведь влажная земля сильнее проводит электричество. Не ложитесь – лучше присесть, чтобы иметь как можно меньше площади прилегания к земле.



Гроза – явление прекрасное, но опасное / Фото Unsplash

Чего нельзя делать на улице во время грозы

Источник: Центр общественного здоровья

Ни в коем случае не паркуйте автомобиль под деревьями или высокими конструкциями. Также не прячьтесь от ливня под деревьями, так как они привлекают молнии. Кроме того, есть опасность падения тяжелых ветвей, которые могут сломаться под напором ветра. Если у вас с собой есть зонтик, ни в коем случае не открывайте его, ведь металлические прутья притягивают разряды. Лучше намокнуть, чем быть пораженным током.

Не пользуйтесь никакими электрическими приборами и не звоните с мобильного телефона даже в том случае, если вам очень страшно и хочется с кем-то поговорить. Лучше отключите любые электрические приборы, поскольку они словно приемники для молний.

Во время грозы нельзя купаться в водоемах. Если вы находитесь на лодке и видите, что приближается непогода, старайтесь как можно быстрее добраться до берега.

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Что делать во время грозы в помещениях

Закройте двери и окна. Поскольку сквозняк притягивает шаровую молнию.

Молния может проходить через водопровод, поэтому воздержитесь от душа, ванны или мытья посуды.

Избегайте электрических приборов любого типа. Молния может проходить через электрические системы и системы приема радио и телевидения.

Избегайте проводных телефонов. Но стоит заметить, что во время шторма в помещении можно использовать беспроводные или сотовые телефоны.

Как мы уже отмечали выше, избегайте бетонных полов и стен (да, даже дома).

Важно понимать, что крыша над головой не защищает от удара молнии на 100% – около трети травм от ударов молнией происходят в помещениях. Не рискуйте во время грозы, поскольку молния – вещь непредсказуемая.