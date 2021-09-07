Мужчину осудили на 5 лет за нарушение самоизоляции
Суд признал Ле Ван Три виновным в "передаче опасных инфекционных болезней" восьми людям, один из которых в конечном итоге умер. В начале июля 28-летний, ездил на мотоцикле из Хошимина в свою провинцию Ка Мау на юге страны.
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В Ка Мау обнаружили, что Три врал в документе о состоянии здоровья, в котором говорилось об истории путешествий, а также не соблюдал правила изоляции. Тогда местные власти обязали любого, кто едет из других провинций в Ка Мау, немедленно изолироваться на 21 день.
Позже Три получил положительный тест на коронавирус, и было обнаружено, что он передал вирус членам его семьи, а также персоналу центра социальной помощи, который он посетил. Мужчину приговорили к тюрьме и штрафу в размере 880 долларов.
Коронавирус во Вьетнаме: коротко
- До недавнего времени Вьетнам успешно сдерживал COVID-19 жесткими ограничениями.
- Но количество больных начало расти с июня из-за вспышки более заразного варианта Дельта.
- В стране зарегистрировали более 530 тысяч случаев коронавируса, из них более 13 300 смертей, многие из которых произошли за последние несколько месяцев.
- Всего введенных доз вакцины – 20,2 миллиона.
- Количество людей, которые прошли полную вакцинацию – 2,73 миллиона, это около 3% населения страны.