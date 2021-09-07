Во Вьетнаме мужчину приговорили к 5 годам заключения за распространение коронавируса

Суд во Вьетнаме приговорил мужчину к пяти годам тюремного заключения за нарушение строгих правил карантина и распространение коронавируса.

Мужчину осудили на 5 лет за нарушение самоизоляции

Суд признал Ле Ван Три виновным в "передаче опасных инфекционных болезней" восьми людям, один из которых в конечном итоге умер. В начале июля 28-летний, ездил на мотоцикле из Хошимина в свою провинцию Ка Мау на юге страны.

Также по теме: Время позаботиться о витамине D: готовимся к сезону простуд

В Ка Мау обнаружили, что Три врал в документе о состоянии здоровья, в котором говорилось об истории путешествий, а также не соблюдал правила изоляции. Тогда местные власти обязали любого, кто едет из других провинций в Ка Мау, немедленно изолироваться на 21 день.

Позже Три получил положительный тест на коронавирус, и было обнаружено, что он передал вирус членам его семьи, а также персоналу центра социальной помощи, который он посетил. Мужчину приговорили к тюрьме и штрафу в размере 880 долларов.

Коронавирус во Вьетнаме: коротко