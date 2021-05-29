Местные СМИ сообщают, что новый штамм коронавируса имеет очень быстрое распространение через воздух.

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Министр здравоохранения Нгуен Тхань Лонг заявил об этом на Национальной конференции о ситуации и срочные решения по предотвращению и контролю над COVID-19.

Мутацию коронавируса диагностировали 28 мая одновременно у нескольких человек. Отмечается, что гибридный штамм гораздо более заразен.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии во Вьетнаме зарегистрировано более 6,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерло 47 пациентов.

Добавим, что во Франции также обнаружили опасный штамм коронавируса, который уже получил название 20I/484Q.

По состоянию на 27 мая штамм подтвердили в 37 человек, большинство из которых являются жителями коммуны Ньор. СМИ считают, что, вероятно, речь идет о той же разновидности вируса, вспышку которого на прошлой неделе зафиксировали в Бордо, пишет DM.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала