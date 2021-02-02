Во Вьетнаме зафиксировали новую мутацию коронавируса
Во Вьетнаме обнаружили новую мутацию коронавируса, подобную той, которую впервые зарегистрировали в Великобритании.
Источник: VGP
В Национальном институте гигиены и эпидемиологии (NIHE) Вьетнама сообщили, что зафиксировали новую мутацию коронавируса, похожую на штамм, который ранее обнаружили в Великобритании.
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Новую вариацию инфекции обнаружили в образцах пациентов из провинций Хайдун и Куанг Нин. Несколько дней назад специалисты из этого же института зарегистрировали в стране первый случай заражения штаммом из ЮАР.
Ситуация с коронавирусом во Вьетнаме: что известно
- 2 февраля во Вьетнаме зарегистрировали 1 851 нового больного коронавирусом. Власти объясняют всплеск заболеваемости с завезенным штатом из Южной Африки.
- Пытаясь остановить распространение вируса, Министерство здравоохранения призвало граждан сотрудничать с правительством, чтобы быстро ликвидировать третью волну COVID-19.
- В по меньшей мере 17 населенных пунктах решили закрыть школы.
- Местные власти Хайдун и Куанг Нин ужесточили карантинные ограничения на следующие 10 дней.
- Премьер-министр Вьетнама Нгуен Сюань Фук призвал компетентные органы поставить вакцину против COVID-19 для граждан до конца первого квартала 2021 года.
Новый штамм COVID-19 / Источник: ВОЗ / инфографика 24 канала
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