Ученые заявляли о неожиданных приятных особенностях виагры и раньше. Ранние исследования показали, что она полезна для работы мозга и даже снижает частоту появления рака толстой кишки.

Но ученые из Каролинского института в Швеции заявили, что виагра может продлить жизнь мужчинам, пережившим сердечный приступ. Кроме того, этот препарат снижает риск повторного приступа.

К теме Не только ДНК: как отец передает данные потомству

Как проводилось исследование

Ученые проанализировали данные о 18 500 мужчинах с ишемической болезнью сердца, которые лечились от импотенции.

16 500 пользовались виагрой, а остальные 2000 – алпростадилом.

Мужчины из первой группы прожили дольше, чем мужчины из второй группы.

Кроме этого, у тех мужчин, которые употребляли виагру, в несколько раз реже случался второй сердечный приступ.

Ученые пока не поняли, в чем причина таких результатов. Исследователи продолжат свое исследование, чтобы все выяснить.

Важно! Это лишь небольшое исследование, которое не может на 100% подтвердить связь между употреблением виагры и продлением жизни. Ранее виагру не рекомендовали людям с ишемической болезнью сердца, потому что препарат снижает артериальное давление.

К слову, ученые считают, что мужчинам, которым небезразлична их эрекция, нужно выбирать здоровое питание. В частности диету, содержащую большое количество овощей, фруктов, бобовых, орехов, цельнозерновых продуктов, рыбу, масло.

Здоровый паттерн питания предусматривает ограничение потребления красного мяса и жирных молочных продуктов, отказ или максимальное ограничение употребления обработанного мяса, сладких напитков, трансжиров и соли.

Употребление алкоголя должно быть умеренным – от 0,5 до 2 порций в день (одна порция – эквивалент 10 граммов чистого спирта). Также необходимо отказаться от курения.