Это показал скрининг данных более 7 миллионов пациентов. Так, американские медики под руководством Фейсюн Чена из клиники Кливленда пытались найти лекарство для лечения болезни Альцгеймера среди уже одобренных препаратов.

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Почему виагра

В общей сложности они проанализировали 1 600 препаратов, одобренных FDA. Виагра продемонстрировала сильнейшую корреляцию. Они выяснили, что этот препарат может оказаться эффективным при лечении болезни Альцгеймера.

Ученые проанализировали базы данных страховых компаний США и обнаружили, что у пациентов, которым назначали виагру, шестилетний риск развития болезни Альцгеймера на 69% ниже, чем у других людей.

Справка. Силденафил – действующее вещество виагры и других медицинских препаратов. Это одно из самых популярных средств от эректильной дисфункции.

Результаты подтвердили и простые эксперименты с культурами клеток: в присутствии силденафила нейроны росли быстрее, а характерные для нейродегенерации процессы в них происходили, наоборот – медленнее.

Предостережение! Торопиться с профилактическим приемом виагры для защиты от болезни Альцгеймера не стоит. Корреляция еще не означает прямой причинно-следственной связи!

Как лекарство работает при Альцгеймере

Ученые показали, что силденафил оказывает неожиданный побочный эффект, активируя протеасомы – клеточные "фабрики по утилизации" ненужных или дефектных белков. Он может снижать накопление белковых бляшек, характерных для болезни Альцгеймера и других форм деменции.

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Авторы предостерегают: найденная связь может быть случайной, и в будущем необходимы клинические исследования, которые будут включать как женщин, так и мужчин, а также группу плацебо.