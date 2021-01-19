В мире около 38 миллионов человек, живущих с ВИЧ. Благодаря эффективной антиретровирусной терапии это заболевание перешло из категории смертельных в хроническое, однако инфекция может значительно снизить качество жизни пациентов. В том числе – серьезно влиять на мозг.

Ученые из Института нейровизуализации и информатики Марка и Мэри Стивенс (USC Stevens INI) опубликовали одно из крупнейших исследований, посвященных изучению мозга людей с положительным ВИЧ-статусом, пишет Jama.

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Как проходило исследование

С помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) специалисты провели обследование 1 203 пациентов из США, Европы, Австралии, Азии и Африки. Ученые сопоставили объем различных структур в головном мозге с клиническими ВИЧ-маркерами в плазме крови инфицированных.

Влияние ВИЧ на мозг

В частности, с лейкоцитами, низкий уровень которых обычно указывает на угнетение иммунной системы. Исследователи обнаружили, что пациенты с более низким уровнем лейкоцитов имели меньший объем гиппокампа и таламуса – частей лимбической системы головного мозга, участвующих в механизмах формирования эмоций, консолидации памяти, передачи сенсорной и двигательной информации от органов чувств.

Этот дефицит может сделать человека уязвимым для когнитивных нарушений и возрастных нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Авторы исследования отмечают, что большинство участников регулярно получают антиретровирусную терапию. В более ранних исследованиях ученые в основном фокусировались на изменениях головного мозга пациентов, не получающих лечения.

Понимание того, как ВИЧ-инфекция влияет на мозг у разных групп пациентов – это первый шаг к решению проблемы. Полученные данные более репрезентативны для нашего времени, когда антиретровирусная терапия становится широко доступной в разных странах,

– отметили ученые.

Сейчас команда намерена проанализировать данные с помощью диффузионной визуализации – еще одного типа МРТ, который показывает состояние белого вещества мозга, чтобы оценить, как клинические маркеры ВИЧ-инфекции влияют на скорость нейродегенеративных нарушений.