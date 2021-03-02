Однажды вирус иммунодефицита сможет исчезнуть – все благодаря вакцине, которую испытывают в США. Болезнь возникла уже давно, однако до сих пор побороть ее так и не удалось.

Источник: "120/80" на 24 канале

Какие результаты показывает препарат и почему разработка будет важной для лечения и других недугов – читайте дальше.

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Согласно официальным данным, в Украине проживает более 240 тысяч ВИЧ-позитивных людей. Каждый сотый в возрасте от 15 до 49 лет – инфицирован вирусом иммунодефицита. В мире с недугом борется количество людей, которое немного меньше всего населения Украины – 38 миллионов.

ВИЧ вскоре сможет стать в один ряд с:

столбняком;

оспой;

полиомиелитом;

дифтерией.

Эти болезни удалось преодолеть почти во всем мире, все благодаря прививке. Теперь и вакцина против ВИЧ-инфекции успешно прошла первый этап испытаний.

Марьяна Служинская, глава Львовского центра общественного здоровья ВИЧ-инфекция – это болезнь, которая вызывается вирусом иммунодефицита человека. По классификации ВИЧ-инфекция делится на 4 стадии. Собственно, четвертая стадия ВИЧ-инфекции – это стадия СПИДа, то есть синдрома приобретенного иммунодефицита человека. И характерным для ВИЧ-инфекции является то, что на первых 2, а иногда и на первых 3 стадиях инфицированный пациент не имеет никаких клинических проявлений или симптомов болезни. Очень часто он не подозревает, что может быть носителем вируса или что он инфицирован.

История болезни

Человечество узнало о болезни в начале XX века. Однако осознало, что столкнулось с опасным вирусом, позже. Исследователи обнаружили самый первый случай ВИЧ в образце крови человека с Демократической Республики Конго. Есть версия, что самая распространенная форма вируса перешла от шимпанзе к людям еще до 1931 года, скорее всего, во время "торговли мясом кустарников". Охотясь на шимпанзе, охотники контактировали бы с кровью животных.

Кто был "нулевым" пациентом

Долгое время так называемым "нулевым пациентом" называли французско-канадского стюарда Гаэтана Дюга. Ученые убеждали, что именно этот мужчина привез СПИД в Соединенные Штаты Америки. В 1981 году он стал первым пациентом, у которого подтвердили таинственную болезнь.



Гаэтан Дюга / Фото Fadoo Procductions

В 1987 году National Review называл его "Колумбом СПИДа", а New York Post на первой полосе окрестил его "человеком, который дал нам СПИД".

Впоследствии оказалось, что Дюга был первым задокументированным пациентом. Сама же болезнь "гуляла" миром и раньше. Впрочем, процесс того же 1981 года уже было не остановить.

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Уязвимая группа населения

Американские медики обнаружили редкую легочную инфекцию у 5 молодых гомосексуалов, которые ранее не жаловались на здоровье.

Параллельно появлялись сообщения о группе мужчин, которых медленно, но уверенно добивал агрессивный рак – саркома Капоши. Это все – последствия различных стадий ВИЧ-инфекции.

В странах Западной Европы или в Соединенных Штатах Америки с самого начала эпидемия ВИЧ-инфекции развивалась среди этой уязвимой группы – собственно, среди гомосексуального сообщества,

– заметила Служинская.

Вообще 1981 год стал своеобразным "дебютом" вируса иммунодефицита, поскольку в декабре зарегистрировали еще и первые случаи ВИЧ у людей, употреблявших наркотики. Именно поэтому болезнь сначала называли "чумой геев" или "раком геев".

София Предка, координатор проектов БО "100% жизнь" К сожалению, в Украине тема ВИЧ и СПИД остается достаточно табуированной. И, собственно, огромное количество людей когда слышат о том, что кто-то ВИЧ – СПИД, ассоциируют этого человека с работницами коммерческого секса, с потребителями наркотиков. Мало кто задумывается о том, что ВИЧ и СПИД – это болезнь, которая обычно "ходит" прямо возле нас.

Пути передачи болезни

"У нас эпидемия ВИЧ-инфекции началась со середины 1990-х годов. Доминирующие пути передачи – они менялись на протяжении этого уже достаточно большого промежутка времени. Когда Украина только "встретилась" с вирусом иммунодефицита человека, наиболее известный путь передачи – это был парентеральный путь. ВИЧ-инфекция передавалась среди потребителей инъекционных наркотиков. У нас, собственно, люди, которые употребляли инъекционные наркотики, были основной группой, которая болела ВИЧ-инфекцией или СПИД", – рассказала Служинская.

В Украине с начала 2000-х годов начал доминировать половой путь передачи.

ВИЧ не передается через:

объятия;

поцелуи;

совместное использование посуды или постели.

По словам Служинской, существует 3 пути передачи ВИЧ-инфекции.

Парентеральный путь – понятным языком это передача инфекции через кровь.

– понятным языком это передача инфекции через кровь. Половой путь.

От инфицированной матери к ребенку во время беременности.

Позже человечество четко осознало эти главные пути передачи ВИЧ-инфекции. Геев, которых недавно обвиняли в начале новой пандемии, начали стигматизировать меньше. Люди больше задумывались о том, как избежать заражения. И тут на помощь пришел презерватив.

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Оружие против ВИЧ

В течение 2 лет с 1986 года продажи презервативов выросли на 25%. Начался и прогресс в лечении. Прошло несколько лет после первого зарегистрированного случая ВИЧ у человека. В конце 1980-х ученые наконец утвердили препарат, который якобы мог поддерживать жизнь инфицированного.

В первые тревожные годы эпидемии миллионы людей были зараженными. Медики пытались бороться с летальностью, которая просто набирала обороты.

Как оказалось, их первым оружием против ВИЧ было не новое соединение, которое ученые должны были разработать с нуля. Оно уже было на полке, хотя и брошенное – AZT или азидотимидин.

Что известно о препарате

Его разработал в 1960-х годах американский исследователь как способ предотвращения рака. Соединение должно было "вставить" себя в ДНК раковой клетки и испортить ее способность размножаться и продуцировать больше опухолевых клеток. Это не сработало, когда его тестировали на мышах, поэтому препарат отложили.

Как лечат от болезни

С годами лечение стало лучше – сейчас в Украине оно бесплатное. За помощью можно прийти в центр общественного здоровья – в кабинеты доверия. Пациентам с положительным результатом на ВИЧ приходится ежедневно принимать лекарства.

"Есть такое понятие, как "усталость от терапии". Они перестают ее принимать или не принимают вовремя. И очень часто причиной этого является то, что эффективность лекарств довольно высокая, человек чувствует себя нормально. Он говорит о том, что, возможно, у него и нет ВИЧ", – отметила Предка.

Ровно через 40 лет после первого официально зарегистрированного случая вируса иммунодефицита, в штатах заявили о первых успешных испытаниях вакцины.

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Вакцина продемонстрировала успех в стимулировании выработки редких иммунных клеток, необходимых для запуска процесса выработки антител против вируса, который быстро мутирует. Целевой ответ был обнаружен у 97% участников, получивших вакцину.

Вакцину создавали 2 организации:

Scripps Research;

IAVI.

Первая занимается медицинскими и биологическими инновациями, вторая разрабатывала противодействие туберкулеза или новых инфекционных заболеваний. Сейчас исследователи IAVI изучают также и протекцию от COVID-19.

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