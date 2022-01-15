От туберкулеза не зарегистрировали ни одного летального случая. Подробную статистику предоставили в Центре общественного здоровья.

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ВИЧ-инфекция

Обратите внимание: в декабре 2021 года в Украине официально зарегистрировали 1338 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 345 пациентов диагностировали СПИД, а 164 человека умерли от СПИДа.

Пути инфицирования ВИЧ в Украине в декабре 2021 года:

гетеросексуальный – 848;

гомосексуальный – 32;

парентеральный (при контакте с кровью) – 449;

вертикальный – 206 (от матери к ребенку);

неизвестный – 2.

Обратите внимание, что около 98% младенцев, инфицировавшихся ВИЧ при появлении на свет, после 18 месяцев не будут иметь ВИЧ-инфекции.

ВИЧ в декабре 2021 года / Инфографика Центра общественного здоровья

Туберкулез

В декабре 2021 года в Украине зарегистрировали 1 666 больных туберкулезом, 1 229 из них – совершенно новые случаи заболевания.

Еще зафиксировали 311 пациентов с рецидивом, 30 пациентов, возобновивших лечение после перерыва и 61 пациент, начавший повторное лечение после неудачного.

19 случаев не подпадают ни под одну категорию. История предварительного лечения 16 человек неизвестна.

Большинство больных – мужчины. В декабре 2021 года от туберкулеза лечились 12 448 человек. Интересно, что в деревнях реже выявляют случаи туберкулеза, чем в городах.

Туберкулез в декабре 2021 года / Инфографика Центра общественного здоровья