Как ВИЧ влияет на течение коронавируса

Ученые Всемирной организации здравоохранения опубликовали результаты крупного международного исследования, которые наглядно показывают, насколько опасен COVID-19 для людей с иммунодефицитом.

Пациентов с ВИЧ-инфекцией с начала пандемии внесли в группу риска коронавируса, однако вскоре появились гипотезы о том, что антиретровирусное лечение, которое получают люди с этим диагнозом, может оказывать защитный эффект.

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Как происходило исследование

Исследование, проведенное учеными ВОЗ в 24 странах, перечеркнуло эти надежды. Специалисты проанализировали данные более 268,4 тысячи пациентов, госпитализированных с тяжелыми осложнениями COVID-19. Среди них были 15,5 тысяч людей с ВИЧ-инфекцией, 37% – мужчины, средний возраст которых составил 45,5 лет.

Большинство из них (92%) регулярно получали антиретровирусные препараты. Ученые отметили, что примерно 95% пациентов были из стран Африки, на которые приходится две трети ВИЧ-инфицированных во всем мире.

ВИЧ значительно повышает риск смерти от коронавируса

После корректировки данных с учетом различных факторов, в том числе хронических заболеваний, ученые сделали вывод, что наличие ВИЧ-инфекции минимум на 30% увеличивает вероятность смерти от коронавируса. Особую опасность COVID-19 представляет для мужчин старше 65 лет – у половины госпитализированных пациентов этой группы крайне высокий риск смертности.

ВИЧ отключает все "тормоза" иммунной системы, и, как следствие, вы получаете устойчивый воспалительный ответ, который усиливается с COVID-19,

– объяснили ученые.