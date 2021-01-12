Ученые изучили связь между антителами к токсоплазме и риском развития злокачественных опухолей в головном мозге. Оказалось, что распространенный паразит, которого люди могут подцепить из плохо проваренного мяса, загрязненной воды и даже кошачьего туалета, намного опаснее, чем считалось ранее.

Группа ученых из Американского онкологического общества заявила об угрозе токсоплазмы: паразит может стать причиной образования кист и глиом – злокачественных опухолей мозга. В том числе – глиобластомы, наиболее агрессивной формы рака мозга, при которой пятилетняя выживаемость составляет всего 5%, пишет Wiley.

Также на тему: Раковые клетки впадают в "спячку", чтобы переждать химиотерапию: исследования

Что такое токсоплазма

Токсоплазма (Toxoplasma gondii) – это одноклеточный паразит, который размножается только в кишечнике кошек и выделяется наружу вместе с экскрементами. Через кошачьи фекалии токсоплазма попадает в организм свиней, коров, овец, птиц и грызунов.

Этот распространенный патоген вызывает токсоплазмоз – заболевание, которым инфицировано до половины населения мира. Большинство людей переносят токсоплазмоз бессимптомно, однако он может оказаться смертельным для групп риска – беременных женщин, пациентов с иммунодефицитами, онкобольных и людей, перенесших трансплантацию органов.

Как происходило исследование

В исследовании принимали участие 111 пациентов, включенных в Американское исследование по профилактике рака, а также 646 человек из онкологического реестра Норвегии. В обеих группах ученые анализировали связь между наличием антител к Toxoplasma gondii и вероятностью развития глиом.

Результаты исследования

Полученные данные показали, что у людей, подвергшихся наибольшему воздействию паразита, риск развития этих новообразований был самым высоким.

Это не означает, что токсоплазма всегда вызывает развитие глиомы, кроме того, абсолютный риск получить этот диагноз достаточно невысок, подчеркивают авторы. Они заявили о необходимости дальнейших исследований с участием более крупных групп. Если эти результаты подтвердятся, то путем уменьшения влияния токсоплазмы на организм в медицине впервые появится возможность снизить риск развития злокачественных опухолей мозга.