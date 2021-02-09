Від невідомого захворювання у Танзанії померло щонайменше 15 людей. Ще 50 хворих госпіталізували до лікарень.

Невідома хвороба спалахнула у районі міста Мбея. Для оцінки стану пацієнтів та розслідування причин спалаху вже відправили команду експертів.

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Що відомо про нову хворобу

Медики повідомили, що люди вмирають впродовж кількох годин після того, як у них починається блювота кров'ю.

Перше клінічне обстеження виявило у пацієнтів, переважно чоловіків, виразку шлунка і хвороби печінки. Їм сказали утриматися від цигарок, пива та інших алкогольних напоїв.

Очільниця МОЗ Танзанії Дороті Гваджіка нагадала, що хворі з аналогічними симптомами були у місті Мбея у 2018 році. Тоді пацієнти теж страждали від високої температури, нудоти й блювоти з кров'ю.

Міністерка закликала зберігати спокій і пообіцяла згодом надати додаткову інформацію.

Медицина в Танзанії залишає бажати кращого

Попри те, що причини спалаху встановлюються, МОЗ Танзанії вже виключає будь-який спалах хвороби. Таке ж ставлення і до пандемії коронавірусу.

Президент країни Джон Магуфулі вірить в молитви й виключає будь-які плани на замовлення вакцин після того, як оголосив країну вільною від COVID-19.

У багатьох країнах діє ізоляція, але в Танзанії немає плану ізоляції, і ми ніколи не введемо ізоляцію, тому що наш Бог живий, і він буде продовжувати захищати нас,

– заявив він.

Натомість для підвищення свого імунітету танзанійці використовують лікувальні трави.