Ученые из Ирландского исследовательского центра программного обеспечения научного фонда считают, что видеоигры могут помочь в лечении некоторых видов психических расстройств

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Команда исследователей Lero подчеркнула, что видеоигры могут помочь там, где традиционные методы лечения недоступны из-за места расположения или как дополнение к традиционным терапевтическим методам лечения депрессии или тревоги.

Руководитель исследования Марк Кэмпбелл сообщил, что есть доказательства, подтверждающие эффективность видеоигр в улучшении психического здоровья.

Следует рассматривать коммерческие видеоигры как потенциальную альтернативу для улучшения различных аспектов психического здоровья,

– сказал он.

Исследователи отметили, что обычные видеоигры могут обеспечить недорогой и простой доступ для решения проблем с психическим здоровьем.

"Общая доступность и распространенность коммерческих видеоигр в современном обществе делает их неоценимым средством общения людей с психическими расстройствами, независимо от возраста и пола, и с ограниченным доступом к психиатрической помощи, что особенно актуально во время нынешней пандемии COVID-19", – сказали ученые.

Также исследователи заявили, что видеоигры в виртуальной реальности подходят для лечения когнитивно-поведенческих методов лечения депрессии и тревожных расстройств.