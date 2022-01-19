Видеоигры оказались более полезными, чем считалось

Ученые из Швейцарии разработали для школьников специальную экшн-видеоигру об альтернативной реальности. С ее помощью они смогли улучшить точность и скорость чтения детей. Более того, улучшилась даже академическая успеваемость.

Известно, что компьютерные игры могут улучшить многие когнитивные навыки, в частности внимание, рабочую память, когнитивную гибкость. Но тренировать можно и более сложные способности.

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Процесс чтения опирается на множество различных способностей: декодирование букв в звуки, усвоение определенных паттернов движения глаз, удержание информации в рабочей памяти по отдельным словам по мере того, как мы пытаемся понять предложения. С опорой на эти знания, ученые из Университета Женевы и Университета Тренто разработали специальную видеоигру для улучшения навыков чтения у школьников.

Что известно об учебной экшн-игре

Исследователи разработали экшн-видеогру об альтернативной реальности, где игрок в компании с главным героем спасает планеты, собирает ресурсы и преодолевает препятствия.

Как проводилось исследование

Исследование проводили на 150 итальянских школьниках в возрасте от 8 до 12 лет, разделенных на две группы:

первая играла в видеоигру ученых,

вторая играла в Scratch, где дети в игровой форме учатся программировать.

Специфика процесса в обеих играх предполагает значительную нагрузку на такие когнитивные возможности, как внимание и регуляторные функции, но в разной пропорции. В первой видеоигре детям нужно было за ограниченный промежуток времени запоминать длинные последовательности символов или тормозить непосредственные реакции – например, нажимая кнопку только когда прозвучит ключевой звук.

Между тем, в Scratch участники в большей степени манипулировали объектами и логическими структурами, чтобы достичь нужной последовательности в линиях кода.

Тренинг длился под наблюдением специалистов шесть недель, два часа в неделю. До и после эксперимента дети проходили тесты на чтение слов и на внимание. Оказалось, что прохождение экшн-видеоигр привело к улучшению контроля над распределением внимания в 7 раз по сравнению с игрой на обучение программированию. Кроме того, у школьников, которые играли в экшн-видеоигру, улучшились точность и скорость чтения (несмотря, что этот навык в игре напрямую не тренировался).

Ученые провели контрольные тестирования через 6, 12 и 18 месяцев после завершения эксперимента, и эффект после видеоигры сохранялся. Более того, в первой группе участников повысилась академическая успеваемость, что говорит об общем улучшении обучаемости.