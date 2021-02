В новом, первом в своем роде исследовании ученые оценили, как влияет на психологическое состояние людей время, которое они проводят за видеоиграми

Авторы нового исследования отмечают, что в течение трех десятилетий ученые проверяли преимущественно негативные последствия увлечения видеоиграми. Речь идет о, например, агрессии, зависимости, снижении когнитивных функций. За это время консенсус по поводу влияния игр на психологическое здоровье людей так и не был достигнут.

Как происходило исследование

В новом исследовании ученые из Оксфордского университета впервые собрали объективные данные об игровом поведении людей. Они получили анонимные удаленно собранные данные о двух играх: "Растения против зомби: Битва за Нейборвиль" (Plants vs Zombies: Battle for Neighborville) и "Скрещивание животных: новые горизонты" (Animal Crossing: New Horizons) – от Electronic Arts и Nintendo.

Авторы исследования подчеркивают, что объективная информация о том, как долго люди играют, намного точнее, чем опрос. Ранее такие данные никогда не использовались в исследованиях.

Игрокам были разосланы приглашения принять участие в исследовании их психологического состояния. На вопросы онлайн-анкеты ответили более трех тысяч человек.

Польза видеоигр

Оказалось, что люди проводят за играми не очень много времени. Ученые указывают, что не продолжительность, а сам факт игры связан с улучшением психологического состояния. Анализ данных показал, что на психологическое состояние людей положительно влияет социальная связь с другими игроками, ощущение собственной компетентности в игре и просто получение удовольствия.

Наши данные свидетельствуют о том, что видеоигры не обязательно вредят здоровью. На практике это может быть вид активности, который вносит позитивный вклад в психическое здоровье людей. Возможно, ограничение игр может оставить этих игроков без этой пользы,

– сказали ученые.