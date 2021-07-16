Відкрили секрет дії канабісу

Американські вчені виявили, що терапевтичний ефект марихуани обумовлений взаємодією молекул терпенів з каннабіноїдами. Це вкотре підтверджує, що медична користь від канабісу виникає не внаслідок дії окремих канабіноїдів на кшталт ТГК або КБД, а внаслідок взаємодії різних з'єднань в рослині.

Існує гіпотеза, що в ізольованому стані певні хімічні речовини канабісу не так ефективні, як в оригінальній рослинній формі. Але до нині наукових доказів цього припущення було мало.

До теми

У канабісі містяться сотні різних хімічних сполук. Добре відомі дві найактивніші з них: тетрагідроканнабінол (ТГК) і каннабідіол (КБД)

ТГК відповідає за психоактивний ефект,

КБД знаходить все більше застосування в медицині.

Інший клас речовин в канабісу – терпени, яких в рослині більше сотні видів. Зокрема ця молекула відповідає за характерний запах марихуани.

Фахівці з Університету медичних наук Аризони вивчили вплив чотирьох видів терпенів: альфа-гумулен, гераніола, ліналоола і бета-пінена. Вони проводили експерименти з клітинними культурами та на мишах.

Виявилося, що всі ці терпени активують рецептори CB1R – найпоширеніші рецептори канабіноїдів в організмі людини.

Результати дослідження:

Всі чотири види терпенів знижували больові відчуття у мишей.

Реакція на біль у тварин знизилася найзначніше, коли терпени з'єднувалися з WIN55,212-2, синтетичним каннабіноїдом, який вчені використовували для стимулювання канабіноїдних рецепторів.

Окремо терпени і WIN55,212-2 надавали помітно слабший ефект.

Відмінність в отриманому результаті дослідники пояснили іншою методологією експериментів. Дослідники наголосили на тому, що отримані ними результати необхідно ще перевірити і підтвердити.