Контроль за вакцинацією в столиці посилили
Лист з відповідним закликом до голів райдержадміністрацій, в підпорядкуванні яких знаходяться центри первинної медико-санітарної допомоги та консультативно-діагностичні центри, на базі яких розташовані прищепні пункти, підписала Гінзбург.
До теми Чи можна вакцинуватись людям з хронічними захворюваннями: відповідь МОЗ
Наразі триває вакцинація серед вікової групи 65 років і старші, а також громадян із цільових груп попередніх етапів вакцинації (військовослужбовці, лікарі, правоохоронці та інші).
Вакцинували понад 90 людей не з пріоритетних груп
Втім, за даними звітних форм МОЗ у столиці серед людей, які не ввійшли в пріоритетні групи вакцинували 91 людину.
Київ за чисельністю населення є найбільшим містом країни. Передбачувано, що при найкращих показниках вакцинації, які вже багато тижнів поспіль утримує столиця, можливі поодинокі випадки порушень. Та в порівнянні з офіційними статистичними даними МОЗ в інших регіонах ці випадки саме поодинокі,
— сказала вона.
Гінзбург додала, що контроль з боку департаменту за вакцинацією – строгий.
Головне про вакцинацію в Україні
- Від початку ввакцинальної кампанії щеплено 821 770, з них 428 людей – отримали дві дози вакцини.
- Впродовж минулої доби, 6 травня вакцинували 37 967 українців.
- План COVID-вакцинації за квітень недовиконали у 4 рази. Згідно з Нацпланом щеплень, у квітні повинні були вакцинувати понад 2,5 мільйона громадян.