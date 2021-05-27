Виктор Ляшко отменил приказ Степанова о создании наблюдательного совета "Медзакупки Украины"

Новоназначенный министр здравоохранения Виктор Ляшко отменил приказ своего предшественника Максима Степанова о создании наблюдательного совета государственного предприятия "Медицинские закупки Украины".

Виктор Ляшко сообщил, что в ближайшее время будет объявлен новый конкурсный отбор на должность независимых членов наблюдательного совета госпредприятия.

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Прозрачность = эффективность. Подписал приказ о признании утратившими силу приказы Министерства здравоохранения от 6 октября 2020 года №2268, от 7 октября 2020 года№2272 и от 30 апреля 2021 года №848. Эти приказы касаются конкурсного отбора и образования наблюдательного совета ГП "Медзакупки Украины",

– заявил министр.

Он добавил, что также идет работа над приказом, который должен четко сформулировать порядок взаимодействия Минздрава и ГП "Медзакупки Украины", обеспечив независимость оператора.

"Именно это позволит ГП "Медзакупки" полноценно реализовать свой потенциал закупочного агентства для нужд здравоохранения и украинцев", – отметил Виктор Ляшко.

Что известно о конфликте Степанова и главы "Медицинские закупки Украины"

Источник: Минздрав Украины

1 мая экс-глава Минздрава Максим Степанов подписал приказ о назначении в наблюдательный совет ГП "Медицинские закупки Украины" Антона Кульчинского, Николая Романьока, Алексея Мечинского, Алексея Сакуна и Елены Филинюк.

Степанов планировал наделить наблюдательный совет "медзакупок" полномочиями принимать решения об увольнении и назначении руководителя госпредприятия, согласовывать все медицинские закупки и финансовые документы предприятия.

Ляшко публично декларировал желание найти общий язык с Арсеном Жумадиловым

В первом интервью после назначения Виктор Ляшко рассказал о встрече с главой ГП "Медицинские закупки Украины" Арсеном Жумадиловым.

"Мы с ним встретились, проговорили все аспекты сотрудничества. На этом этапе начинаем работать. Каждый действиями и результатами должен доказывать, что соответствует должности, которую занимает. Никакие дружеские отношения или что-то другое не станет препятствием принятию решений, если человек не справляется со своими должностными обязанностями", – сказал Ляшко.